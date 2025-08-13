Non si ferma la spirale di ricoverati a causa di un’intossicazione da botulino. All’ospedale di Cosenza si è presentato un nuovo paziente che è stato subito ricoverato in terapia intensiva.

In generale comunque, fanno sapere dall’ospedale nell’ultimo bollettino medico, le condizioni degli altri pazienti ricoverati all’Annunziata sono “in deciso miglioramento“. Sette persone sono state dimesse e sono tornate a casa: cinque erano ricoverati in area medica e due in pediatria.

Altri tre pazienti, inoltre, sono stati trasferiti dalla terapia intensive al reparto di medicina.

Complessivamente, quindi, le persone ricoverate sono ancora 11, tre in terapia intensiva, tre in pediatria e cinque nei reparti di area medica.

Intanto l’autopsia eseguita sulle due presunte vittime, Tamara D’Acunto e Luigi Di Sarno, ha confermato la morte per intossicazione da botulino.