Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 22:23

Investita da una barca mentre fa il bagno nel lago d’Iseo: morta 65enne

di F. Q.
La donna stava facendo il bagno a Predore, nella Bergamasca. Ancora in fase di accertamento la dinamica dei fatti
Investita da una barca mentre fa il bagno nel lago d’Iseo: morta 65enne
Icona dei commenti Commenti

Una donna di 65 anni è stata investita da una imbarcazione ed è morta mentre faceva il bagno nel Lago d’Iseo. E’ accaduto oggi, intorno alle 17 a Predore, nella Bergamasca. La donna era originaria del luogo, residente nel comune che si affaccia sul Lago d’Iseo.

Ancora in fase d’accertamento la dinamica dei fatti. I soccorritori dell’Areu 118 sono intervenuti, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti i carabinieri della compagnia di Clusone e un equipaggio della Guardia di Finanza.

Foto Wikipedia CC di Palabras

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.