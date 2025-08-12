Investita da una barca mentre fa il bagno nel lago d’Iseo: morta 65enne
Una donna di 65 anni è stata investita da una imbarcazione ed è morta mentre faceva il bagno nel Lago d’Iseo. E’ accaduto oggi, intorno alle 17 a Predore, nella Bergamasca. La donna era originaria del luogo, residente nel comune che si affaccia sul Lago d’Iseo.
Ancora in fase d’accertamento la dinamica dei fatti. I soccorritori dell’Areu 118 sono intervenuti, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti i carabinieri della compagnia di Clusone e un equipaggio della Guardia di Finanza.
Foto Wikipedia CC di Palabras