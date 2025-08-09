Bolivia, un razzo dalla curva degli ultras centra un calciatore nei testicoli. Il presidente: “Attentato alla vita” – Video

Un calciatore è stato colpito in pieno da un razzo all’altezza dei testicoli. Non è un nuovo video generato dall’intelligenza artificiale, ma quanto successo in Bolivia durante il match della massima serie tra il The Strongest di La Paz e il Blooming di Santa Cruz de la Sierra. Sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa, al 93′ dalla curva dei loro tifosi in festa è stato lanciato un fuoco d’artificio che ha centrato nel basso ventre il 32enne attaccante Juan Godoy facendolo accasciare a terra. All’inizio si è temuto il peggio, poi però Godoy si è rialzato – anche se molto sofferente – ed è stato aiutato a uscire dal campo da un membro dello staff medico. Il match è stato sospeso per circa dieci minuti.

During a match between The Strongest and Blooming, fans fired fireworks onto the field. A player from The Strongest was hit in the groin and collapsed to the ground, groaning in pain ???????????? pic.twitter.com/xEd5WRhNRw — ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) August 8, 2025

Bolivia, razzo colpisce un giocatore: la denuncia del presidente

Il presidente del The Strongest Daniel Terrazas ha definito l’episodio “un attentato alla vita” di Godoy, paraguaiano naturalizzato boliviano che – tra le altre cose – aveva messo a segno il gol della vittoria al 76esimo minuto. Nel post gara, Terrazas ha mostrato l’enorme buco presente sui pantaloncini del calciatore e ha successivamente annunciato che presenterà una denuncia formale, accusando il gruppo di tifosi “Ultra Sur“: “Come possono chiamarsi tifosi? È stato un attentato alla vita. Prometto a tutti i veri tifosi che questo non accadrà mai più”.

Da parte loro gli ultras si sono subito scusati per quanto accaduto: “Purtroppo, una delle batterie di fuochi d’artificio si è accidentalmente girata verso il campo e non è stato più possibile riposizionarla in tempo. A causa di questo sfortunato incidente, il nostro giocatore Juan Godoy è rimasto ferito. Vogliamo ribadire con assoluta chiarezza che non è mai stata nostra intenzione causare danni a nessun giocatore, membro dello staff tecnico o al pubblico presente allo stadio. Ci scusiamo con tutti”.

La nota però fin qui non ha causato ripensamenti nella testa del presidente, che ha usato il pugno duro: il club ha infatti annunciato la cancellazione di quasi 400 abbonamenti stagionali in possesso dei tifosi coinvolti, continuando a indagare anche su presunte irregolarità nella loro distribuzione.