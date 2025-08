Hiroshima ha commemorato l’80 anniversario del bombardamento atomico del 6 agosto 1945. Fin dalle prime ore del mattino, cittadini, sopravvissuti e delegazioni si sono raccolti in memoria delle vittime. Accanto, numerosi manifestanti hanno colto l’occasione per chiedere con forza un futuro libero da armi nucleari, rinnovando l’appello alla pace in un mondo ancora segnato da conflitti e minacce atomiche