“In Toscana il Movimento 5 stelle ha cominciato un percorso da mesi di confronto, per cercare di capire come affrontare la competizione. La situazione è difficile, si viene da 5 anni di opposizione a Giani, che è il candidato del Pd. Per noi è un sacrificio enorme”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta social. “Oggi abbiamo questa coalizione e ci viene proposto di entrare. Questa discussione è nata nel segno di un grande dilemma. Dopo tante riunioni ieri ho toccato con mano che la nostra comunità è dilaniata e lacerata, c’è ancora una grande frattura. L’unico modo di uscirne è il voto online. Tutti gli iscritti possono esprimersi: o si va in coalizione, a condizione che” Giani “recepisca gli obiettivi più strategici con un accordo scritto chiaro. O l’alternativa è che si vada da soli”.