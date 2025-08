Tragedia in Portogallo. Jorge Costa, direttore sportivo del Porto, è morto all’età di 53 anni. Il ds del club portoghese è deceduto oggi – martedì 5 agosto – all’ospedale São João di Porto, in seguito a gravi complicazioni cardiache. Jorge Costa si trovava a Olival, il centro sportivo dei Dragoni, quando ha accusato un malore. Il primo soccorso è stato prestato dall’équipe medica del Porto, tra cui il Dott. Nélson Puga, con l’utilizzo di un defibrillatore. In seguito è intervenuto anche il Servizio Medico Nazionale di Emergenza (INEM).

Jorge Costa aveva appena finito un’intervista a SportTV quando, verso le 12.30, si è sentito male. Il dirigente ha chiesto alla redazione presente di svolgere l’intervista all’interno del centro di allenamento a causa delle altissime temperature, ma poco dopo ha perso conoscenza. È stato trasportato all’ospedale São João di Porto in condizioni molto gravi ed è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove è morto nel primo pomeriggio. Già nel 2022 il direttore del Porto aveva avuto un infarto ed era guarito dopo una cura specifica. Persona molto nota nel panorama sportivo portoghese, è ricordato anche per l’impresa in Champions League da calciatore con il Porto di José Mourinho nel 2003/04.

Alcuni minuti dopo la notizia della morte, anche il Porto ha pubblicato un tweet su X: “Jorge Costa ci ha lasciati. Uno di noi, un leader, un capitano, un modello. Un simbolo del Porto. Grazie per essere stato con l’FC Porto fino alla fine. Addio, Jorge Costa”.

Chi era Jorge Costa

Jorge Costa è stato una figura significativa nella storia della nazionale portoghese e del Porto, e da capitano di del club ha sollevato la Champions League vinta con José Mourinho in panchina. Nel suo palmarès anche otto campionati, cinque Coppe del Portogallo e sei Supercoppe, sempre indossando la maglia del club biancoblu. Con la nazionale ha vinto il Mondiale Under 20 nel 1991, giocando in totale ben 50 partite.

Jorge Costa ha inoltre giocato per squadre come Penafiel, Maritimo e Charlton, sempre in prestito dal Porto, e per lo Standard Liegi, dove ha chiuso la sua carriera nel 2006. Dal 2008 al 2024 ha svolto il ruolo di allenatore (fra le realtà allenate anche il CFR Cluj e la nazionale del Gabon), prima di ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Porto negli ultimi due anni.