Matteo Materazzi, fratello di Marco ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del Mondo nel 2006, è affetto da una rara forma di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). A rivelarlo è stata la moglie Maura Soldati, che ha avviato anche una raccolta fondi per cercare di aiutare il marito. “Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito Matteo Materazzi è stata diagnosticata una rara forma di SLA a settembre 2024 – ha scritto la moglie in un post su Instagram con tanto di foto del marito su una sedia a rotelle elettrica – Al momento Matteo non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie”. La moglie ha raccontato la storia di Matteo in occasione del lancio della raccolta fondi aperta per sostenere le cure su Gofundme. Nella prima ora erano già stati raccolti circa 25mila euro da più di 120 donatori, alcuni in forma anonima, altri no.

“Malattia che lascia poche speranze, ma una piccola luce c’è”

Il post della moglie Maura prosegue poi spiegando i dettagli del problema che ha coinvolto il marito: “Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c’è! Una cura sperimentale made in Usa che però ha dei costi molto alti, in quanto è una terapia che andrebbe fatta su misura per lui, che però nel futuro potrebbe aiutare tutti quelli che come lui hanno la stessa mutazione”. “Noi ce la stiamo mettendo tutta – ha concluso la signora Maura – ma col vostro aiuto sarà più semplice”. Matteo Materazzi ha 49 anni, anche lui come il fratello Marco ha provato la carriera da calciatore ma l’apice lo ha toccato con qualche presenza in Serie C. Appesi gli scarpini al chiodo era rimasto nel mondo del calcio come agente di calciatori.