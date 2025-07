L’ex Roma Carles Pérez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Salonicco dopo essere stato morso da un cane ai genitali. L’esterno d’attacco con un passato in Serie A, infatti, ha avuto la peggio dopo una “lotta” tra simili. Il calciatore, oggi in forza all’Aris Salonicco, si trovava in un parco della città in Grecia con il proprio animale, che è stato aggredito da un suo simile sfuggito al padrone. A quel punto Carles Perez si è “intromesso” ed è stato morso ai testicoli nel tentativo di difendere il proprio cane.

Pérez è stato prontamente trasportato in ospedale e registrato in codice rosso. Il calciatore è stato immediatamente ricoverato, ma oggi è già a casa e sta meglio. Rimasto qualche ora sotto osservazione, ha ricevuto sei punti di sutura per rimarginare la ferita. Ora dovrà soltanto pazientare qualche giorno prima che tutto possa tornare alla normalità. L’entourage di Perez in serata ha chiarito che il calciatore è stato morso vicino all’inguine. Il taglio ha coinvolto anche l’adduttore senza avere accusato particolari ripercussioni ai genitali. Il giocatore adesso seguirà una cura da casa, ma servirà un po’ prima di rivederlo in campo con il suo nuovo club greco.

Chi è Carlez Perez

Carles Perez, giocatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona e oggi di proprietà del Celta de Vigo, si è appena trasferito in prestito all’Aris Salonicco. Il Getafe non ha esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito della stagione scorsa. Il suo arrivo nella Super League greca rappresenta una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera dopo una stagione altalenante al Getafe (27 partite e tre gol), anche se l’incidente adesso rallenterà inevitabilmente il suo ritorno in campo.

Quando tornerà è oggi ancora difficilmente pronosticabile. Secondo quanto riportato dalla Grecia, si sta valutando anche un intervento chirurgico per il giocatore. La squadra greca si stava preparando per la partita di ritorno del turno preliminare di Conference League, in programma giovedì. L’Aris ha perso l’andata per 2-1, con Carles Pérez in campo per tutti i 90 minuti. In Italia si ricorda per la sua avventura alla Roma tra il 2020 e il 2022 in cui ha segnato soltanto 4 gol in 54 partite.