I Paesi Bassi hanno dichiarato i ministri dell’ultradestra israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich “personae non gratae” a causa delle loro dichiarazioni sulla Striscia di Gaza, impedendo loro l’ingresso nel Paese. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp, impegnandosi “a registrarli come stranieri indesiderati nel sistema Schengen”.

La decisione, spiegata da Veldkamp, è stata motivata dal fatto che il ministro per la Sicurezza nazionale Ben Gvir e il ministro delle Finanze Smotrich “hanno ripetutamente incitato alla violenza dei coloni” e “sostenuto l’espansione degli insediamenti illegali e hanno invocato la pulizia etnica a Gaza”. Sarà anche convocato l’ambasciatore israeliano nei Paesi Bassi per “chiedere al governo Netanyahu di cambiare rotta”.

I due ministri, con le posizioni fra le più estreme del governo di Netanyahu, hanno commentato la decisione su X. “In un luogo dove il terrorismo è tollerato e i terroristi sono benvenuti, un ministro ebreo proveniente da Israele non è gradito, i terroristi sono liberi e gli ebrei vengono boicottati”, ha scritto Ben Gvir. “Anche se mi fosse vietato di entrare in tutta Europa, continuerò a lavorare per il nostro Paese”, ha aggiunto il leader di Potere ebraico. Smotrich, invece, ha accusato il governo dei Paesi Bassi di essersi arreso “alle menzogne dell’Islam radicale”. “Quello che non capiscono in Olanda e negli altri Paesi europei è che, molto più di quanto mi importi entrare nei Paesi Bassi, mi importa che i miei figli, i miei nipoti e pronipoti, e quelli di tutti gli ebrei nel mondo, possano vivere nello Stato di Israele in sicurezza per decenni e secoli a venire”, ha scritto il leader del partito Sionismo religioso. Secondo il sito israeliano Ynet, dopo l’annuncio di Veldkamp, il capo della diplomazia israeliana, Gideon Sa’ar, ha convocato al ministero degli Esteri l’ambasciatore olandese in Israele, Marriet Schuurman.

Non si tratta delle prime misure adottate per condannare le idee dei due ministri dell’ultradestra israeliana. Ben-Gvir e Smotrich a inizio giugno sono stati sanzionati dal Regno Unito per le loro dichiarazioni e a maggio il Wall Street Journal ha riportato che la Corte penale internazionale, attraverso il procuratore capo Karim Khan, stava costruendo un caso contro i due per il loro ruolo nella promozione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.