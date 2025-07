Cosa ci fa Jennifer Loper con la maglia della Carrarese: la mossa di marketing nata da una coincidenza

Statunitense ma di origini portoricane, subito la 10 sulle spalle. Sembrerebbe l’intro di un esotico colpo di calciomercato in Serie A, ma è solo l’annuncio social della Carrarese per… Jennifer Lopez! Nulla ovviamente che riguardi il mercato in entrata del club di Serie B, ma semplicemente – in un mondo in cui marketing e comunicazione si prendono spesso la scena – il club carrarino ha deciso di omaggiare con la divisa away della stagione 2024/25 la nota cantante internazionale.

“Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”, si legge nel post pubblicato dalla squadra della città del marmo, che ha totalizzato in poco tempo tantissimi like e commenti. La cantante e attrice Jennifer Lopez nei giorni scorsi, infatti, è stata ospite e si è esibita al Lucca Summer Festival il 21 luglio scorso (unica data italiana del suo Up All Night Live In 2025 Tour). Lo staff della Carrarese ha preparato la consegna della maglia speciale alla perfezione, scegliendo quella bianca della scorsa stagione con le righe gialle e azzurre.

Emblematico anche il richiamo al marmo, di cui la città di Carrara è l’interprete principale. Lo staff giallo-azzurro ha atteso nel backstage JLo e le ha poi consegnato la maglia con tanto di foto e scambio di battute, con l’artista che con simpatia ha accettato il dono del club carrarino. Insomma, un post che ha generato tantissime reazioni e tantissimi commenti, con la foto che è stata ripresa sui social da molti utenti. In attesa del campo, il “colpo” dell’estate in casa Carrarese l’ha compiuto l’area marketing.