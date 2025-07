Dopo oltre trent’anni sono ricominciati i voli commerciali diretti tra Russia e Corea del Nord. Il primo è partito alle 18 (ora italiana) del 27 luglio, dopo che i collegamenti diretti Mosca-Pyongyang si erano interrotti nel 1992, lasciando attiva solo la tratta Pyongyang-Vladivostok, gestita dalla compagnia aerea nordcoreana Air Koryo. Questa volta è invece la russa Nordwind Airlines a gestire il volo, della durata di circa otto ore. Tutti acquistati i 440 posti disponibili sul Boeing 777-200ER, dal costo di 45mila rubli (intorno ai 500 euro). Tra i passeggeri del primo volo anche il ministro delle Risorse Naturali russo Aleksandr Kozlov, presidente della commissione intergovernativa per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica con la Corea del Nord. Il rientro è previsto per martedì 30 luglio e al momento il ministero dei Trasporti di Mosca ha confermato che il volo avverrà una volta al mese, ma secondo alcune fonti si potrebbe arrivare a due viaggi settimanali in futuro. È la seconda riapertura dei collegamenti tra i due paesi dopo quella della linea ferroviaria, rimessa in funzione lo scorso 17 giugno dopo lo stop iniziato durante la pandemia Covid.