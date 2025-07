Caso scommesse, il portiere dell’Udinese Okoye squalificato per due mesi

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, è stato squalificato per due mesi dal Tribunale Federale Nazionale per violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo al principio di lealtà sportiva. La sanzione è legata al cosiddetto “caso scommesse” in cui il giocatore era rimasto coinvolto in seguito a un’anomala concentrazione di puntate sulla sua ammonizione durante la sfida di Serie A contro la Lazio, disputata l’11 marzo 2024 allo stadio Olimpico.

Okoye, ammonito al 63’ minuto di gioco per perdita di tempo, era stato sospettato di aver concordato il cartellino con uno scommettitore. Tuttavia, il Tribunale ha escluso qualsiasi condotta riconducibile a illecito sportivo, limitando la sanzione alla generica violazione del principio di lealtà, senza alcuna prova di combine. La squalifica scatterà ufficialmente con l’inizio della stagione 2025/2026, precisamente dal 18 agosto, giorno della gara di Coppa Italia contro la Carrarese. Il portiere nigeriano sarà costretto a saltare sei giornate di campionato e potrà tornare a disposizione il 19 ottobre, in occasione della trasferta dell’Udinese contro la Cremonese.

Vincite per diverse migliaia di euro

Nello specifico erano state segnalate scommesse che avevano portato a vincite superiori ai 120mila euro, per la maggior parte derivanti da giocate effettuate presso centri fisici in provincia di Udine. Secondo gli investigatori ci sarebbe stato un “accordo” tra il portiere friulano e uno degli scommettitori indagati, da cui poi sarebbero arrivate le scommesse effettuate anche da altri due scommettitori, anche loro indagati per concorso nella truffa.

La posizione del club

In una nota ufficiale, l’Udinese ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto pienamente le argomentazioni dei legali di Maduka Okoye, escludendo qualsiasi coinvolgimento del calciatore in comportamenti configurabili come illecito U. La squalifica di due mesi è stata inflitta unicamente per la violazione del principio di lealtà. Il club ribadisce la piena fiducia nella corretta condotta dell’atleta e continuerà a sostenerlo in attesa delle motivazioni della sentenza.”