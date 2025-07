“Non capiamo questo silenzio, da parte delle istituzioni, davanti al bullismo e agli atti minacciosi fatti nei confronti di Francesca Albanese” A dichiararlo è Paola Prestigiacomo, attivista di Sanitari per Gaza, durante il presidio organizzato a Montecitorio, per chiedere la protezione diplomatica per la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati.

In piazza, davanti alla Camera dei Deputati, è stato letto parte del rapporto “Dall’economia di occupazione all’economia di genocidio”, realizzato da Albanese, in seguito al quale le sono state imposte delle sanzioni da parte degli Stati Uniti.

“Non vogliono che nessuno parli a nome degli oppressi – racconta Safwat Alkahlout, giornalista di Gaza, scappato ed arrivato in Italia circa un anno fa – tutti quelli che ci provano vengono condannati e criticati”.

Mentre usciva da Montecitorio e si dirigeva verso l’auto è stato contestato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I manifestanti, alzando i cartelli in favore della Palestina, hanno urlato “siete tutti complici”.

Ad essere criticato è stato anche l’onorevole del Partito democratico Arturo Scotto che in piazza, accanto ai manifestanti, ha preso parola al megafono. “Dovete cacciare la Picierno”, gli hanno detto alcuni attivisti in piazza riferendosi all’eurodeputata democratica, diverse volte contestata per le sue posizioni. “Noi però non siamo la Picierno e siamo qui”. Hanno risposto Sara Ferrari e Valentina Ghio, esponenti del Pd, anche loro presenti in piazza.

“Dal 7 ottobre il Partito democratico ha chiesto il cessate il fuoco – ha dichiarato Scotto al termine del suo intervento al megafono – ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, ha chiesto di sospendere il trattato Unione europea ed Israele, ha inviato tanti dirigenti giù a dare messaggi di solidarietà concreta. Mi sembra abbastanza complicato – conclude l’onorevole – dire che non stiamo facendo nulla”.