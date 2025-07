Bari, il sindaco all’evento di Porro: “Darò le chiavi della città a Francesca Albanese”. Il conduttore: “Me ne vado”

“Ho intenzione, e lo dico con orgoglio, di dare le chiavi della città a Francesca Albanese“. L’annuncio del sindacodi Bari Vito Leccese dal palco dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, organizzato da Nicola Porro per il quinto anno consecutivo al teatro Petruzzelli, ha provocato la reazione indignata del conduttore: “Porca miseria, veramente?”, ha detto. E poi: “Mi stai spingendo…”. “A cambiare città“, suggerisce Leccese. “Ma no, ma è sicuro”, conferma Porro. E dal pubblico si alzano fischi verso il sindaco, che il padrone di casa ferma subito.

Il siparietto sulla relatrice Onu si inserisce in un quadro di tensione sotterranea tra il primo cittadino Pd e il giornalista sull’organizzazione della kermesse. Porro infatti ha ventilato di non rinnovare l’appuntamento per il prossimo anno, lamentando “ostacoli” da parte dell’amministrazione. Così, quando Leccese prova a stemperare dicendo che “nonostante la differenza di visione politica, abbiamo sempre accolto qui tutti”, Porro sbotta: Ci mancherebbe altro che non potessi venire a Bari, pago tutto io qui. Non siamo ospiti, non ho patrocinio del Comune. Io non devo dire grazie a nessuno”.