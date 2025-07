La testata americana cita fonti vicine ai negoziati e sottolinea come la presa di posizione del presidente russo possa portare a una svolta negli equilibri diplomatici. Teheran: "Impegno per soluzione diplomatica"

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo nucleare che impedisca all’Iran di arricchire uranio. Lo ha rivelato Axios, citando fonti vicine ai negoziati. La posizione di Mosca sarebbe stata comunicata sia agli Stati Uniti, in colloqui con il presidente Donald Trump, sia a rappresentanti iraniani. Il nodo dell’arricchimento dell’uranio rappresenta da anni uno degli ostacoli principali a un’intesa: Teheran ha sempre rivendicato il diritto a svolgere questa attività sul proprio territorio, mentre Washington e Israele chiedono l’eliminazione totale di tale capacità. L’apertura di Putin potrebbe modificare gli equilibri diplomatici e rilanciare i negoziati sul dossier nucleare iraniano.

La Russia è da anni il principale sostenitore diplomatico dell’Iran sulla questione nucleare. Ma mentre Mosca sostiene pubblicamente il diritto dell’Iran all’arricchimento, Putin avrebbe assunto una posizione più dura in seguito alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran. Secondo quanto riferito ad Axios da tre funzionari europei e da un funzionario israeliano, Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo di arricchimento zero.

Una delle fonti ha affermato che Mosca ha comunicato la sua posizione sull’arricchimento a Gerusalemme: “Sappiamo che questo è ciò che Putin ha detto agli iraniani”, ha dichiarato ad Axios un alto funzionario israeliano. Putin avrebbe anche espresso la sua posizione a Trump e al presidente francese Emmanuel Macron in due telefonate separate. “Ha incoraggiato gli iraniani a impegnarsi in tal senso per rendere i negoziati con gli americani più favorevoli. Gli iraniani hanno detto che non lo prenderanno in considerazione”, ha dichiarato un funzionario europeo a conoscenza diretta dei colloqui.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il suo Paese rimane impegnato a trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, nonostante gli attacchi israeliani e statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. “La Repubblica Islamica dell’Iran rimane disposta a costruire questa fiducia attraverso la diplomazia, ma prima di ciò, le nostre controparti devono convincerci che vogliono la diplomazia e non che essa serva da copertura per altri obiettivi“, ha detto Araghchi ai diplomatici stranieri riuniti a Teheran.