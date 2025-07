La Juventus parla francese. Il direttore generale Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, ha scelto un suo connazionale per colmare un dei vuoti nell’area sportiva bianconera: François Modesto diventa infatti il nuovo direttore tecnico. Ex Monza, è francese originario di Bastia, anche se conosce bene l’Italia: ha vestito la maglia del Cagliari da calciatore. Comolli lo ha scelto personalmente, preferendolo a Javier Ribalta e Marco Ottolini. Modesto piace per il modo di lavorare moderno, con grande ricorso a dati e algoritmi.

Modesto ha cominciato da dirigente in Grecia all’Olympiakos, poi ha collaborato con il Nottingham Forest dello stesso proprietario Evangelos Marinakis. Dalla Premier League il passaggio al Monza, nonostante gli interessamenti in passato anche di Roma e Milan. Ora invece sbarcherà a Torino, dove diventerà l’uomo di riferimento del tecnico Igor Tudor e il collegamento tra lo staff tecnico e il dg Comolli. In attesa che la rifondazione bianconera si completi con l’arrivo di una figura cardine: il direttore sportivo.