“Qui vi farò vedere come funziona la mia protesi al pene”. Un annuncio social che è un mix tra l’enigmatico, il comico e il pornografico. Alla fine Juan Bernabé ce l’ha fatta. L’ex falconiere della Lazio potrà mostrare a tutti la sua protesi post intervento. L’aveva fatto in pubblico su Instagram, ma era stato costretto a cancellare tutto ed è stato anche licenziato da Claudio Lotito. Adesso sarà libero di farlo… e verrà pure pagato! Bernabé ha infatti aperto un canale OnlyFans con abbonamento. Lo ha annunciato su Instagram in un video in cui uno dei bersagli è il “solito” Lotito, come spesso accaduto nel corso di questi mesi.

“Mi ha rovinato la carriera, ma non mi arrenderò mai e raggiungerò il mio obiettivo”, queste le parole dell’ex falconiere della Lazio sul presidente biancoceleste nel video pubblicato sui social. Juan Bernabé è infatti stato per anni – insieme all’aquila Olympia – un simbolo amato dalla tifoseria biancoceleste, fino all’episodio di qualche mese fa, quando fu licenziato dal club biancoceleste per “comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del Club” dopo aver mostrato a tutti, su Instagram, la sua protesi al pene post intervento. Non sapremo da dove registrerà i suoi video OnlyFans, visto che il 28 giugno è stato sfrattato da Formello, ma per chi volesse vederli basterà un abbonamento dal valore di 50 euro.

I video presenti sul profilo sono già diversi e a spiegare la sua attività su OnlyFans è stato lo stesso Bernabé con un video di quasi 3 minuti sui social in cui si riprende nudo. Il tutto con immagini di Lotito dormiente a fare da sfondo. “Per me la nudità è normalità, non ci sta niente di male in quello che faccio. Voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere. C’è molta curiosità, quindi parlerò del pre e del post operazione e della disfunzione erettile. Fate un passo avanti e tornate alla giovinezza sessuale“. Un altro capitolo della saga dell’ormai più famoso falconiere d’Italia. E chissà come la penserà Lotito, con cui però ormai – dopo lo sfratto di fine giugno – non ha più niente a che fare.