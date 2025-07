Una bambina di un anno e mezzo è stata portata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Anna di Cona di Ferrara per quello che in un primo momento sembrava uno shock anafilattico. La piccola si è sentita male subito dopo aver mangiato una brioche con la crema di pistacchio, mentre si trovava con i genitori nel bar di uno stabilimento a Lido Estense (Ferrara).

La bambina ha subito manifestato una reazione allergica, con macchie sul viso e sulle braccia e difficoltà respiratorie. I titolari del bagno hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che, dopo le prime cure, hanno portato in ospedale la piccola in gravi condizioni. La bambina adesso è fuori pericolo ed è stata dimessa. Da quanto si apprende i genitori erano a conoscenza di un’allergia della piccola alle arachidi, ma ignoravano la sua intolleranza anche al pistacchio.

Ad aprile una studentessa statunitense di 21 anni era morta a Roma per uno shock anafilattico dopo aver mangiato un panino che conteneva delle arachidi, cui era allergica. In quella circostanza ci sarebbe stata un’incomprensione linguistica durante l’ordinazione.

Sempre nella Capitale, alla fine dell’anno scorso era morta anche una bambina di 9 anni per lo stesso motivo: aveva avuto una grave reazione allergica dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante. Due anni fa, invece, a Milano una ventenne era morta dopo 10 giorni di coma per uno shock anafilattico in reazione a un tiramisù che avrebbe dovuto essere vegano, ma conteneva tracce di latticini cui la ragazza era allergica. In quel caso la procura aveva anche aperto un’indagine per omicidio colposo nei confronti del laboratorio che aveva prodotto il tiramisù.