Viaggi in macchina insieme, inviti a cena, palpeggiamenti, fino a baci che sfioravano la bocca. È quanto denunciato da una studentessa di 16 anni di un liceo privato di Milano nei confronti di un professore, sospeso per un anno dalla sua professione su ordinanza della giudice per le indagini preliminari, Angela Laura Minerva. L’uomo, 32enne, ha negato fermamente tutte le accuse ma la procura teme che possa esserci almeno un’altra giovane vittima.

La giovane, in cura da una psicologa per disturbi alimentari, avrebbe confessato tutto durante una seduta, rivelando le molestie e i diversi comportamenti che la mettevano a disagio. Stando ai suoi racconti, il rapporto tra i due è iniziato dopo che la studentessa aveva deciso di confidarsi con il suo professore per ricevere un conforto riguardo al momento difficile che stava attraversando. Una fragilità che l’uomo ha sfruttato per avvicinarsi sempre di più, arrivando a chiamarla “tesoro” nei messaggi su WhatsApp e a offrirle passaggi in macchina a casa durante i quali le appoggiava la mano sulla coscia. Tra le accuse, anche gli inviti a perdere peso per essere “ancora più bella”.

Risalirebbe invece ad ottobre 2024 una cena a casa del professore insieme ad altri studenti e a un collega del 32enne. La 16enne ha raccontato che in questa occasione è rimasta da sola in casa con il professore, che avrebbe iniziato a toccarla “in varie parti del corpo”. La giovane si è quindi alzata con la scusa di andare in bagno per poi andare via. Nel salutarla, il 32enne le anche avrebbe dato un bacio “sull’angolo delle labbra”.

Foto di archivio