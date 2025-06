È stato individuato e recuperato dai Vigili del fuoco il corpo senza vita dell’escursionista disperso da venerdì scorso nella Val Pramper, in provincia di Belluno. Il corpo di Ugo Fattore, 60 anni, è stato individuato in un canalone dall’elicottero del reparto volo di Venezia e recuperato dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco. In accordo con il magistrato, è stato effettuato il trasporto a valle nella piazzola di Forno di Zoldo. Sul posto la guardia medica, i Carabinieri, personale del Soccorso alpino e la Guardia di Finanza. Da una prima ricostruzione, l’uomo è scivolato ed è caduto tra le rocce sul Castello di Moschesin.

La segnalazione della scomparsa era arrivata dai familiari, che non riuscivano a contattarlo, ai quali il sessantenne veneziano aveva lasciato detto di voler seguire un itinerario nella zona di Malga Pramper. La sua auto era stata trovata parcheggiata all’imbocco della vallata con un biglietto che ne annunciava il rientro per le 14. A partire dalle 6.30 di domenica mattina a Val di Zoldo (Belluno) circa 50 persone si erano ritrovate a Pian della Fopa, al campo base delle ricerche in corso in Val Pramper per far ripartire le ricerche, con l’aiuto anche dei cani, che si sono concluse con il ritrovamento del cadavere.