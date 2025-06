“Solo un’altra bufala”. Donald Trump smentisce le notizie diffuse da alcuni media, tra cui la Cnn, secondo cui l’amministrazione americana avrebbe discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare per la produzione di energia civile. “Chi tra i Fake News Media è il farabutto che dice che ‘il Presidente Trump vuole dare all’Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari?’. Mai sentito parlare di questa idea ridicola. È solo un’altra bufala – scrive il capo della Casa Bianca sul social Truth -. Questa gente è malata”.

Nella notte il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a parlare delle trattative sul nucleare. “Se il presidente Trump vuole davvero un accordo, dovrebbe mettere da parte il tono irrispettoso e inaccettabile nei confronti della Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e smettere di ferire i suoi milioni di seguaci”. Ha scritto così in un post su X nella notte il capo della diplomazia di Teheran, dopo che ieri Trump su Truth ha sostenuto di aver “salvato” Khamenei “da una morte molto brutta e obbrobriosa”. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno raid Usa hanno colpito tre siti del programma nucleare della Repubblica Islamica – Fordow, Natanz e Isfahan -, nel mezzo dell’offensiva avviata il 13 giugno da Israele contro obiettivi militari in Iran.

Oggi in Iran è il giorno dell’ultimo saluto ai “martiri” dei 12 giorni di conflitto iniziati con l’operazione israeliana. Migliaia di persone in lutto hanno percorso le strade del centro di Teheran per i funerali del capo della Guardia Rivoluzionaria e di altri alti comandanti e scienziati nucleari uccisi. Le bare del capo della Guardia, Hossein Salami, del capo del programma di missili balistici della Guardia, Amir Ali Hajizadeh e di altri sono state trasportate su camion lungo Azadi Street, nella capitale. Si tratta dei primi funerali pubblici di alti comandanti dopo il cessate il fuoco e la televisione di Stato iraniana ha riferito che sono stati celebrati per 60 persone in totale, tra cui quattro donne e quattro bambini. Il ministero della Salute ha annunciato che almeno 627 civili hanno perso la vita durante gli attacchi. Le autorità hanno chiuso gli uffici governativi per consentire ai dipendenti pubblici di partecipare alle cerimonie.

L’agenzia Mehr ha diffuso immagini che mostrano il presidente Masoud Pezeshkian tra la folla. Anche il comandante delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Esmail Qaani, è tra le migliaia di persone presenti al corteo. Qaani era stato dato per morto nell’attacco israeliano all’Iran del 13 giugno scorso, tuttavia un video rilanciato sui social il 24 giugno apparentemente mostrava il generale vivo a Teheran, senza tuttavia conferme ufficiali. Qaani era stato dato per morto anche lo scorso ottobre, quando si ipotizzò che fosse rimasto ucciso in un raid dell’Idf su Beirut.

Salami e Hajizadeh sono stati entrambi uccisi il primo giorno di guerra, il 13 giugno, quando Israele ha lanciato una guerra che, a suo dire, mirava a distruggere il programma nucleare della Repubblica islamica, colpendo in particolare comandanti militari, scienziati e strutture nucleari. Per 12 giorni, prima della dichiarazione del cessate il fuoco di martedì, Israele ha dichiarato di aver ucciso circa 30 comandanti iraniani e 11 scienziati nucleari, colpendo otto strutture legate al nucleare e più di 720 siti di infrastrutture militari. Più di 1.000 persone sono state uccise, tra cui almeno 417 civili, secondo il gruppo di attivisti Human Rights con sede a Washington.

La cerimonia si tiene dopo che nelle scorse ore Iran International, sito legato all’opposizione, ha riferito – sulla base di testimonianze – di “esplosioni” che sarebbero state udite nella zona di Eslamshahr, a ovest di Teheran, e della “attivazione della contraerea”.