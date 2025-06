“Giorgia Meloni è genuflessa agli Usa: dal bacio di Biden sulla sua fronte alle smancerie con Trump, non è cambiato assolutamente niente. Ma sono cambiati gli Usa nel frattempo. Quindi, lei lei è genuflessa a due presidenti che sono l’uno l’opposto dell’altro, cercando di ottenere qualche cosa”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Finché ottieni qualche cosa, ben venga. Ma qui è Trump che ottiene tutto. Che cosa vuole Trump? Tra le poche cose che sembrano costanti della sua politica c’è che vuole che compriamo più gas e più armamenti dagli americani. Quindi, noi compreremo ancora meno gas dalla Russia, che ci costa un quarto, per comprare più gas dagli americani, che ci costa il quadruplo e che dobbiamo pure rigassificare perché ci arriva liquido”.

Poi si rivolge al presidente dell’Università di Trento Franco Bernabè, secondo cui il riarmo europeo “serve alla nostra economica” e rappresenta solo “una parola emotivamente evocativa”.

“Purtroppo questo riarmo non sarà un bluff – osserva Travaglio – Capisco che Bernabé cerchi di chiamarlo ‘diversamente disarmo’ per non spaventare la gente, ma il riarmo si chiama riarmo perché sono armi, ok? Deve essere chiaro: si tolgono soldi agli ospedali, alla scuola, al welfare, al lavoro e alle imprese per darli a comprare armi, armamenti. Questo è il riarmo”.

E chiosa: “Il 60-70% di questa roba la compreremo dalle grandi corporation americane perché la nostra industria militare, che pure va alla grandissima, non ce la farà a sostenere tutto il fabbisogno che noi ci stiamo creando artificialmente sulla base di una minaccia finta. Ce lo dobbiamo inventare sto nemico, no? Bisogna ribadirlo in tutti i documenti che la Russia ci vuole invadere, perché altrimenti non ci crede nessuno“.