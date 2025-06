“Riutilizzerei l’espressione ‘ministro della malavita’ che è di Gaetano Salvemini: io ritengo di avere tutto il diritto di utilizzare questo paradigma per criticare Matteo Salvini“. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano al termine dell’udienza che lo vede imputato per diffamazione ai danni del ministro Salvini. Parlando dell’audizione in aula del leader leghista, Saviano ha affermato che quella di oggi è stata “una giornata importante perché finalmente Salvini dopo anni è venuto a rendere testimonianza. Mi ha sconvolto – ha aggiunto -. perché non si ricordava, ometteva: ha balbettato qualcosa sulle scorte, che per lui era una valutazione politica. La cosa assurda è che emersa la figura di un politico che fa e dice cose senza pensarci”, ha aggiunto lo scrittore.