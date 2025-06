“Ho parlato con i ministri di Israele e dell’Iran. E ho detto loro basta con l’escalation: all’Iran ho detto non reagite più, ho detto a Israele basta, fermiamoci qua”. È uno dei passaggi dell’intervento in replica del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Le dichiarazioni sono di sabato 14 giugno, ma sono tornate a circolare in queste ore sui social network per l’approccio del ministro, giudicato da molti utenti piuttosto semplicistico