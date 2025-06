“Sono rimasto molto sorpreso quando si sono dispiegate le varie posizioni, perché addirittura gli stessi sindacati non si erano messi d’accordo sui 4 benedetti sì“. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, durante il suo discorso al presidio organizzato dai precari della Rai in viale Mazzini, parlando della posizione dei vari sindacati sui quattro quesiti sul lavoro, lanciati dalla Cgil e presenti nel referendum del 8 e 9 giugno scorso. “Voi capite – continua Conte – che (il referendum) era già nato in una prospettiva molto complessa.