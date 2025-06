Nel 2026 i Paesi del G7 ridurranno del 28% la spesa per gli aiuti allo sviluppo del Sud globale. Un taglio di ben 44 miliardi di dollari rispetto al 2024, il più alto mai registrato dalla costituzione del G7, nel 1975. È l’allarme di Oxfam alla vigilia del vertice in programma a Kananaskis in Canada dal 15 al 17 giugno. “Da soli i Paesi del G7 rappresentano tre quarti dell’aiuto pubblico globale, ma il 2026 segnerà per il terzo anno consecutivo un calo delle risorse. Si tratta di un disimpegno mai visto in queste proporzioni e che non potrebbe arrivare in un momento peggiore. Siamo di fronte ad un mondo lacerato da conflitti, dove povertà, fame e caos climatico sono in drammatico aumento. Il G7 sembra però disinteressarsene, a parole dichiara di voler costruire ponti tra Nord e Sud del mondo, ma in realtà abbandona chi ha più bisogno, mettendo a repentaglio la propria credibilità”, ha spiegato Francesco Petrelli, portavoce e policy advisor sulla finanza per lo sviluppo di Oxfam Italia.

“Invece di andare in controtendenza rispetto all’amministrazione Trump, che ha smantellato Usaid e altre forme di investimento in aiuto pubblico allo sviluppo, il Regno Unito, la Germania e la Francia hanno deciso di imboccare la stessa strada, senza pensare alle conseguenze. Questi tagli lasceranno milioni di persone senza gli aiuti alimentari necessari per la sopravvivenza, comprometteranno l’assistenza sanitaria nei Paesi più poveri, priveranno un’intera generazione di ragazze e ragazzi del diritto all’istruzione”, ha aggiunto Petrelli.

Anche l’impegno italiano resta del tutto insufficiente. Sebbene sia salito di poco più di 400 milioni di dollari nel 2024 (secondo gli ultimi dati Ocse), si tratta di un aumento nemmeno in grado di compensare il taglio di 631 milioni di dollari operato già tra il ’22 e il ’23. “Per l’Italia non c’è ancora una proiezione certa per il 2026, ma potremmo assistere a nuovi tagli sin dalla prossima legge di Bilancio – aggiunge Petrelli – Una prospettiva preoccupante, considerando che il 26,3% del totale dell’aiuto pubblico italiano l’anno scorso è rimasto entro i confini nazionali per far fronte all’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, senza un doveroso stanziamento di fondi aggiuntivi”.

Il crollo dell’aiuto pubblico globale solo in Africa l’anno prossimo spingerà 5,7 milioni di persone in più al di sotto della soglia di povertà. Numero che potrebbe salire fino a 19 milioni entro il 2030. In alcuni dei Paesi più poveri e indebitati del mondo in questo momento è a rischio l’erogazione di servizi pubblici essenziali. Basti pensare che in Liberia, Haiti, Malawi e Sud Sudan, gli aiuti statunitensi rappresentavano fino ad oggi oltre il 40% della spesa in sanità e istruzione. Gli aiuti per combattere la fame globale già quest’anno diminuiranno del 44%, rispetto al 2022 e il taglio di un quinto degli aiuti destinati all’assistenza sanitaria avrà conseguenze gravissime. L’Oms ha infatti denunciato che in quasi il 75% dei Paesi dove opera si stanno verificando gravi interruzioni dei servizi sanitari. In un quarto le strutture sanitarie sono già state costrette a chiudere. Il calo degli stanziamenti americani potrebbe causare fino a 3 milioni di decessi in più ogni anno per malattie del tutto prevenibili e privare 95 milioni di persone dell’assistenza sanitaria.

“I Paesi del G7 non solo non stanno tenendo fede agli impegni assunti, ma continuano ad alimentare i conflitti in corso consentendo gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, come a Gaza, dove la popolazione rischia in questo momento di morire anche di fame”, chiude Petrelli. “Qui come in Ucraina o in Repubblica Democratica del Congo i civili hanno diritto alla protezione e gli aiuti umanitari rappresentano la prima forma di tutela che si può e si deve garantire. Andando avanti su questa strada non si fa che alimentare una spirale pericolosissima di instabilità globale e guerra e con essa tutte le atrocità che ne conseguono”. Oxfam chiede al G7 di riconsiderare il taglio degli aiuti, ripristinando i finanziamenti necessari ad affrontare le sfide globali.