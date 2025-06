La parlamentare europea franco-palestinese Rima Hassan, che si trovava a bordo dell’imbarcazione Madleen, è stata trasferita nella struttura carceraria di Neve Tirza e messa in isolamento. È quanto denunciato dall’ong israeliana Adalah che rappresenta la maggior parte degli attivisti della nave di Freedom Flotilla intercettata da Israele nelle acque internazionali mentre cercava di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Anche l’attivista brasiliano Thiago Avila, coordinatore di Freedom Flotilla Brasile, è stato trasferito in isolamento nel carcere di Ayalon per il suo sciopero della fame e della sete, iniziato due giorni fa. “È stato anche trattato in modo aggressivo dalle autorità carcerarie”, riferisce la ong.

“L’eurodeputata della sinistra Ue Rima Hassan è stata messa in isolamento dopo aver scritto ‘Free Palestine’ sui muri della sua cella“, ha riferito sui suoi social il gruppo The Left al Parlamento europeo aggiungendo che Hassan ha anche “iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta”: “È scandaloso. La solidarietà non è un crimine, il genocidio lo è. Liberate l’equipaggio della Flotilla”, si legge ancora nel post. Il gruppo per i diritti umani Adalah, che sta fornendo assistenza legale agli attivisti che si trovano ancora in territorio israeliano, ha fatto poi sapere che l’eurodeputata è stata successivamente riportata nel carcere di Givon, dove si trovano gli altri. Rima Hassan era stata trasferita in condizioni “disumane” in una piccola cella senza finestre con condizioni igieniche estremamente precarie e le era stato negato l’accesso al cortile della prigione, hanno riferito. Avila, invece, è ancora in isolamento.

Intanto, secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, i 4 attivisti francesi ancora trattenuti in Israele saranno espulsi fra giovedì e venerdì: “Grazie ai nostri agenti per la loro ammirevole mobilitazione che ha consentito questa rapida soluzione, nonostante le molestie e la diffamazione di cui sono stati oggetto”, ha scritto. La France Insoumise ha accusato le autorità francesi di non avere agito dopo il sequestro lunedì da parte di Israele dell’imbarcazione diretta a Gaza. L’attivista svedese Greta Thunberg, anche lei a bordo della Madleen, è invece già arrivata in Svezia: lei, come altri attivisti, ha accettato e firmato il rimpatrio ordinato da Israele.