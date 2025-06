Il ct della Polonia toglie la fascia a Lewandowski e lo spogliatoio… esulta: la reazione a sorpresa

Probierz ha eletto capitano l'interista Zielinski. L'attaccante del Barcellona ha annunciato di non andare più in nazionale finché non cambierà la guida tecnica

Il nome della Polonia calcistica è legato inevitabilmente a Robert Lewandowski. Il recordman sia nei club che in nazionale ha infatti lasciato il segno nel corso degli anni, ma adesso è stato “declassato” dal proprio ct Michal Probierz. Il selezionatore polacco ha infatti deciso di togliere la fascia da capitano all’attaccante del Barcellona per darla a Piotr Zielinski. Una scelta che pare abbia reso felice lo spogliatoio.

Tolta la fascia a Lewandowski: cosa è successo

Una decisione presa per “proteggere” il gruppo, al punto che – come rimbalza in Polonia da diverse ore – un giornalista ha ricevuto da qualcuno presente sul momento un emblematico: “I giocatori stanno festeggiando“. Una mossa, quella del ct Probierz, che ha scatenato la reazione di Lewandowski, il quale ha annunciato che non andrà più in nazionale finché ci sarà lo stesso tecnico. Un evidente segnale di come i compagni non fossero pienamente felici di come Lewandowski abbia esternato la propria leadership. Sono infatti diverse le situazioni in cui il bomber del Barcellona ha attaccato – pubblicamente e non – i compagni. L’ultima dopo la vittoria per 2-0 contro Malta. Motivo per cui nello spogliatoio sembrerebbe esserci molto entusiasmo dopo la decisione dell’allenatore.

Le parole dell’attaccante

Dopo aver annunciato di non andare più in nazionale finché non cambierà il ct, Lewandowski ha rilasciato un’intervista a un quotidiano polacco: “Ho ricevuto una chiamata a sorpresa dall’allenatore Michal Probierz, che mi ha informato che aveva deciso di togliermi la fascia. Non ero affatto preparato, stavo facendo addormentare i miei figli. Non ho nemmeno avuto il tempo di informare la mia famiglia o di parlare con qualcuno di quanto accaduto, perché pochi istanti dopo è apparso un messaggio sul sito della Federcalcio. Il modo in cui mi è stato comunicato mi ha davvero sorpreso“.

L’attaccante del Barcellona ha dichiarato che l’allenatore si è “piegato” alle pressioni dei media e lo ha accusato di aver infranto gli accordi. Lewandowski ha detto di aver concordato col ct di non partecipare al ritiro prima dell’amichevole contro la Moldova del 6 giugno, in modo da poter recuperare energie, ma dicendogli che sarebbe andato alla partita non per giocare ma per fare una sorpresa a Kamil Grosicki, che era alla sua 95esima e ultima presenza con la nazionale. Poi la decisione del ct che ha sconvolto – ma pare in positivo – l’ambiente Polonia.