Dl Sicurezza, derby tra Fratelli d’Italia e Lega per intestarsi il decreto: campagne estive nei gazebo e sulle spiagge

I patrioti sotto l'ombrellone, i leghisti in piazza. L'estate dei partiti di maggioranza per cavalcare l'onda del decreto Sicurezza

Da una parte una gazebata in giro per l’Italia, dall’altra una campagna sotto l’ombrellone. A una settimana dall’approvazione del decreto Sicurezza, entrato in vigore martedì dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, nella maggioranza di governo inizia il derby per mettere il cappello sulle nuove norme securitarie: giovedì l’esecutivo di Fratelli d’Italia ha deciso di organizzare una campagna estiva, anche sulle spiagge, per spiegare i contenuti della nuova legge. Mercoledì, invece, il leader della Lega Matteo Salvini mobiliterà il partito al Consiglio federale per una “gazebata” in tutte la piazze d’Italia.

Dunque è su questo tema che i partiti di maggioranza punteranno la propria campagna estiva, alla vigilia delle Regionali in autunno che si annunciano complicate. D’altronde la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno aveva annunciato che avrebbe voluto far di più proprio sul fronte della sicurezza e da allora è iniziato il difficile iter parlamentare prima del disegno di legge e poi del decreto Sicurezza, approvato mercoledì scorso al Senato dopo gli stop & go prima della maggioranza e poi del Quirinale. La legge introduce 14 nuovi reati, tra le proteste delle opposizioni.

La campagna di Fratelli d’Italia sarà per lo più sotto l’ombrellone: “Abbiamo deciso che faremo da qui alle prossime settimane, e anche nei mesi estivi, un’importante campagna anche per raccontare il decreto Sicurezza e quello che sta facendo il governo Meloni per difendere la qualità di vita dei cittadini”, ha detto giovedì il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli dopo l’esecutivo del partito. I meloniani avevano anche organizzato un flash mob davanti al Senato dopo l’approvazione del decreto per ricordare che ora “lo Stato torna forte”. Probabile che quest’anno il decreto Sicurezza diventi il piatto forte della campagna sotto l’ombrellone organizzata anche lo scorso anno dai dirigenti meloniani.

Fratelli d’Italia però dovrà fare i conti con la concorrenza della Lega di Salvini che non vuole farsi scippare il tema, da sempre un cavallo di battaglia. Così mercoledì al Consiglio federale convocato per parlare di terzo mandato, Regionali e tesseramento, Salvini chiederà ai dirigenti del suo partito di mobilitarsi anche con gazebo in tutta Italia per far conoscere ai cittadini quali sono le principali norme volute dalla Lega sul decreto Sicurezza, dalle pene più alte contro gli scippi a quelle contro l’occupazione di case fino alle tutele per le forze dell’ordine. Un tour che farà tappa anche nelle periferie.

Nessuna iniziativa, invece, è prevista da parte di Forza Italia. E non è un caso: i parlamentari azzurri hanno provato a più riprese, durante l’iter alla Camera, a modificare il testo del provvedimento soprattutto sulle norme che riguardavano le madri detenute in carcere e il divieto di acquistare sim da parte dei migranti irregolari. Norme che sono state stralciate dal Quirinale.