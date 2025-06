La gioia di Lega e Fdi per il decreto Sicurezza si trasforma in un derby in piazza: a pochi metri striscioni e foto di gruppo (“Dov’è Germanà?”)

Il ddl Sicurezza, diventato poi decreto e approvato a colpi di voti di fiducia è legge. Oggi l’ultima votazione in Senato. 14 nuovi reati e diversi elevati inasprimenti di pena per chi compie occupazioni, manifestazioni non autorizzate, proteste e blocchi stradali. Al termine della votazione i senatori di Lega e Fratelli d’Italia hanno convocato la stampa fuori dal Senato e dato vita a due brevi manifestazioni distinte e separata da pochi metri di distanza per festeggiare l’approvazione del decreto. “Sulla sicurezza la Lega non si batte” afferma il capogruppo Massimiliano Romeo quando si ritrova a pochi metri dalla manifestazione dei parlamentari di Fratelli d’Italia.