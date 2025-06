‹ › 1 / 7 Inter ‹ › 2 / 7 Inter ‹ › 3 / 7 Inter ‹ › 4 / 7 Inter ‹ › 5 / 7 Inter ‹ › 6 / 7 Inter ‹ › 7 / 7 Inter

Nero e blu (ma diverso da solito), righe fantasiose e innovative. L’Inter – smaltita la delusione post finale di Champions League e in attesa del nuovo allenatore – ha presentato la prima maglia firmata Nike per la stagione 2025/26, che farà il proprio esordio in occasione della seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle il 21 giugno 2025.

“Design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile”, recita la nota dell’Inter in occasione della presentazione dell’Home Kit 2025/26. Le classiche strisce nere e blu infatti non sono lineari e classiche, ma con un design rinnovato e modellate per formare la scritta “INTER“, celata nella fantasia grafica della maglia e visibile solo dagli occhi più attenti.

“Questa narrazione visiva stratificata parla da un lato ai tifosi – che ritrovano nella nuova maglia l’essenza del Club nerazzurro – e propone allo stesso tempo uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più numerosa e internazionale”. Il comunicato termina così, spiegando appunto tutti i dettagli del nuovo kit griffato Nike, come ormai da diverso tempo.