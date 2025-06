Cisgiordania, l’esercito israeliano impedisce ai giornalisti di entrare nel villaggio di Masafer Yatta

I soldati israeliani hanno impedito ai media di visitare i villaggi della Cisgiordania durante il tour organizzato dal regista palestinese Basel Adra, vincitore dell’Oscar per il film “No Other Land“, codiretto con il regista israeliano Yuval Abraha. I registi del film, incentrato sugli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi nei territori occupati, avevano invitato i giornalisti per intervistare i residenti sulla crescente violenza dei coloni nella zona. Uno dei cineasti, che vive nella zona, ha affermato che l’esercito ha impedito ai giornalisti di entrare in due villaggi palestinesi che speravano di visitare. L’altro co-regista ha pubblicato un video che pare mostrare i soldati che spiegavano alla stampa che non può entrare. L’esercito israeliano non ha risposto immediatamente alla richiesta di un commento.