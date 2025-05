“Ha venduto la figlia di 6 anni ad un guaritore che aveva bisogno di parti del suo corpo”: mamma condannata all’ergastolo per rapimento e traffico di minori

Una donna sudafricana, Racquel Smith, è stata condannata ieri 29 maggio, insieme al compagno Jacquen Appollis e all’amico comune Steveno van Rhyn, per aver venduto la propria figlia di 6 anni. Il capo d’imputazione in primo grado per tutti e tre è di traffico di esseri umani che è valso loro la condanna all’ergastolo, con altri 10 anni di carcere per l’accusa di rapimento. A deciderlo è stata la sentenza emessa dal giudice Nathan Erasmus in sede processuale tenuta in un centro sportivo della città costiera di Saldanha Bay, sulla costa occidentale del Sudafrica.

I fatti risalgono al febbraio 2024, quando la figlia di Smith, Joshlin, era improvvisamente scomparsa all’età di 6 anni: subito erano incominciate ricerche a tappeto su scala nazionale ed extra nazionale da parte della polizia sudafricana. La bambina però non è mai stata trovata e presto i sospetti si sono concentrati sulla madre e la cerchia familiare. A processo, una donna ha testimoniato che ‘Kelly’ Smith le aveva detto di aver venduto, insieme ad altri due uomini, la minore ad un guaritore tradizionale (un sangoma) che aveva bisogno delle parti del corpo della bambina. Dalla vendita aveva guadagnato circa 20mila rand sudafricani, l’equivalente di poco meno di 1.000 euro. Il verdetto del giudice Erasmus non ha tratto conclusioni su chi abbia venduto la bambina né su cosa sia successo alla piccola Joshlin, ma l’ha ritenuta essere stata oggetto di vendita per schiavitù o pratiche simili.

I tre si sono rifiutati di testimoniare e i loro legali hanno comunicato che faranno appello. Intanto la polizia ha assicurato che le ricerche per il ritrovamento di Joshlin continueranno.