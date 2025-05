Decreto Sicurezza, il deputato del Pd resta muto durante il suo intervento: il video della protesta in Aula

Prosegue nell’Aula di Montecitorio la maratona dell’esame degli emendamenti al decreto Sicurezza. Tutti respinti quelli presentati dalle opposizioni che in più interventi – oltre ai contenuti e alle finalità del provvedimento – hanno contestato la forzatura dei tempi imposti dalla maggioranza. Particolare la forma di protesta, nel corso del proprio intervento, messa in scena dal deputato dem, Claudio Mancini che ha utilizzato il tempo a sua disposizione restando in piedi e in silenzio. I lavori della Camera sono proseguiti per tutta la notte e, dopo una pausa tecnica. Dalle 17.30 sono previste le dichiarazioni di voto in diretta tv con gli interventi di un esponente per gruppo politico e delle componenti del Misto (in ordine crescente). La votazione finale è attesa attorno alle 19.