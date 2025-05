Incendio all’ultimo piano di una palazzina in provincia di Bari: morti carbonizzati due fratelli di 33 e 38 anni

Il fuoco è divampato martedì sera per motivi ancora da accertare. Al momento del fatto i fratelli erano soli in casa. Indagini in corso

Due fratelli, Rosa e Vito Coppi, di 33 e 38 anni, sono morti carbonizzati, nella serata di martedì, dopo che la loro abitazione in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge (Bari) ha preso fuoco. La casa si trova all’ultimo piano di una palazzina e l’incendio è divampato per cause ancora da accertare. I genitori delle due giovani vittime erano fuori casa al momento del rogo.

Quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già avvolto la mansarda. A quanto riporta BariToday, per domare le fiamme sono intervenute tre squadre con autoscala e autobotte. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a tarda notte, mentre l’immobile è stato inibito per ulteriori verifiche.

Gli specialisti del Servizio Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, insieme al medico legale, sono poi sopraggiunti per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.