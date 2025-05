“Un minuto di silenzio per Gaza”. E questa volta, a differenza di quanto avvenuto in Parlamento, il centrodestra si alza. È accaduto a Brindisi dopo la proposta di Roberto Fusco, consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle. Durante la seduta di martedì mattina, l’esponente pentastellato ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di rispettare il minuto in onore di palestinesi vittime dei raid di Israele. “Quello che tace lascia che quello che sta accadendo avvenga – ha aggiunto – Abbandoniamo i riferimenti nazionali, non devo fare un intervento contro il governo Meloni. Mi rivolgo alle donne e agli uomini di questo Consiglio, diamo un segnale. Cerchiamo di volare alto”. E il presidente del Consiglio Gabriele Antonino ha dato il via libera, senza che i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avessero nulla da eccepire. Così tutta l’assise si è alzata in piedi per il minuto, chiuso da un applauso unanime.