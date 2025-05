Elezioni comunali, oggi alle 15 chiudono i seggi. Crollo affluenza: domenica è stata del 43,85%

Oggi alle ore 15 chiudono i seggi di questa tornata di elezioni amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia. Si può tornare al voto dalle ore 7 di questa mattina. Nella giornata di domenica lo hanno fatto in pochissimi: la rilevazione delle ore 23 ha segnato un’affluenza del 43,85% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 49,52% dell’ultima tornata. Stando ai dati del Viminale, il crollo della partecipazione al voto è stato particolarmente evidente a Taranto (44,49%, otto punti in meno rispetto all’ultima elezione comunale) e a Genova, che registra il 39,15%. Sopra al 50% Matera, ma sempre con il segno meno rispetto al passato. Ha votato invece poco più di un elettore su tre a Ravenna (37,92%). In Sicilia, nei 9 comuni al voto, l’affluenza complessiva è stata del 46,36%.

I ballottaggi si terranno l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. Proprio in vista dell’appuntamento di giugno l’affluenza al primo turno delle amministrative viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum. La tornata amministrativa però in alcuni casi rappresenta anche una sorta di test per le coalizioni in vista delle elezioni regionali dell’autunno. Un esempio è sicuramente la sfida per la conquista del comune di Genova. A contendersi la fascia di primo cittadino sono Silvia Salis, sostenuta dal campo progressista in formazione extralarge (Pd, M5s, Avs, Azione ed Iv) ed il vicesindaco uscente Piero Piciocchi, appoggiato dal centrodestra.

Nelle altre grandi città chiamate alle urne la sfida per la poltrona di primo cittadino è molto più numerosa con le coalizioni tradizionali che in diversi casi corrono separatamente. E’ il caso di Taranto dove il campo largo si presenta diviso (Pd e Avs insieme a sostegno di Piero Bittetti) mentre il Movimento Cinque Stelle corre da solo appoggiando Angela Angolano, l’unica donna in campo. Nella città pugliese però si presenta diviso anche il centrodestra: Forza Italia e Fratelli d’Italia fanno il tifo per Luca Lazzaro mentre la Lega corre senza simbolo sostenendo il civico Francesco Tacente.