Napoli campione d’Italia, dall’attesa alla gioia per lo Scudetto: la lunga festa della città. Il videoracconto

A Napoli i caroselli e i festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte ma la città era già pronta a festeggiare dal primo pomeriggio, quando una marea azzurra di tifosi ha letteralmente invaso il centro storico per raggiungere Piazza del Plebiscito, dove era stato allestito il maxischermo per assistere al match scudetto contro il Cagliari. Le emozioni, l’ansia per il gol che non arrivava e poi l’esplosione di gioia al fischio finale. Nel video racconto tutte le emozioni di questa lunga notte partenopea. Napoli è campione d’Italia per la quarta volta.