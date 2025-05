“Mi sentivo soffocare”. E cerca di strangolare una studentessa 22enne. Arrestata donna di 37 anni

La donna in passato era stata sottoposta a due Trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Aveva provato a soffocare altre due donne. Per lei il giudice ha disposto la perizia psichiatrica

Cercava di strangolare persone a caso per far provare loro la stessa sensazione di soffocamento legata ad un “laccio metaforico dovuto al rapporto di amore-odio con un’amica”. Lo scorso lunedì 19 maggio una donna sambenedettese di 37 anni senza fissa dimora ha aggredito alle spalle una ragazza 22enne, studentessa universitaria bergamasca, tentando di strangolarla con il laccio di una felpa.

L’aggressione è avvenuta in zona stazione a Bergamo. La studentessa, sotto choc, è riuscita a buttarsi dal marciapiede alla strada, attirando così l’attenzione degli automobilisti. Alcuni passanti si sono così fermati per aiutarla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. Grazie alle testimonianze della vittima e dei presenti, gli investigatori sono riusciti a identificare la 37enne e a rintracciarla.

Sembra che la donna non fosse nuova a questo tipo di reato: due erano state le passate segnalazioni di tentato strangolamento da parte di altre ragazze, avvenute il 26 febbraio e il 16 maggio scorso. La 37enne è risultata avere anche precedenti per furto, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale. Motivando l’ultima aggressione davanti al giudice, Silvia P. avrebbe detto – si legge sul Corriere Adriatico – di sentirsi ‘soffocata‘ da un laccio metaforico al collo, dovuto ad un rapporto di amore odio con un’amica. Da lì la volontà di ‘far provare’ la stessa cosa ad altre donne scelte a caso. La donna in passato era stata sottoposta a due Trattamenti sanitari obbligatori (TSO).

Dopo il fatto, alla studentessa aggredita, portata al pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni, sono stati dati sette giorni di prognosi. Per la 37enne invece, arrestata e portata in carcere per esigenze cautelari, il giudice ha disposto una perizia psichiatrica che verrà effettuata il 27 maggio prossimo.