Avs a Piantedosi in Senato: “Sciolga le organizzazioni neofasciste”. Il ministro: “Mai fatto nemmeno dai governi precedenti”

“Quanto alle iniziative da porre in essere da parte del governo per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che governi sostenuti da maggioranze di orientamenti politici diversi dal nostro non hanno mai adottato iniziative in tal senso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo al question time al Senato. In particolare, il gruppo di Avs con Tino Magni e Peppe De Cristofaro chiedeva al numero uno del Viminale di sciogliere le organizzazioni neofasciste.