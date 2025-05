Schlein: “A Gaza l’inferno in terra. Immobilismo di Meloni ci rende complici e ci disonora”

“A Gaza c’è l’inferno in terra”, così la segretaria Pd, Elly Schlein, in Aula alla Camera, sottolineando che “l’Onu dice che la fame viene usata come un’arma di guerra” e presentando la mozione delle opposizioni in cui viene chiesto “al governo di uscire dal silenzio complice”.

“Questo immobilismo” di Meloni “ci rende complici, ci disonora sul piano internazionale”, ha proseguito Schlein. “Quello che accade a Gaza ci riguarda tutti – ha proseguito – Ecco perché serve una iniziativa dell’Italia e dell’Ue”. Schlein ha chiesto a Meloni di riconoscere lo Stato di Palestina: “Mi rivolto a lei che fa la premier, la politica estera di un grande paese come il nostro non si può piegare alle simpatie o antipatie personali e tanto meno alle bandiere di partito”. “Il silenzio non è un’opzione, oggi il silenzio è complice. L’Italia non si gira dall’altra parte, non sta in silenzio, ripudia la guerra”, ha concluso Schlein.