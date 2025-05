“Non ero nemmeno lì”: Trippier riceve una fattura da 12mila euro da uno strip club

Chissà che faccia ha fatto il calciatore del Newcastle Kieran Trippier quando ha visto la fattura da quasi 12 mila euro che lo strip club For Your Eyes Only gli ha recapitato. Soprattutto perchè in quel posto non c’è mai stato. Ma allora com’è possibile che debba pagare 9 mila euro di esibizioni private e i restanti 3 mila di alcolici? Il tabloid The Sun ha svelato l’arcano: si è trattato di uno scherzo organizzato da alcuni suoi amici.

Diversi giocatori del Gateshead, squadra della National League (il livello semi-professionistico inglese), si sono divertiti a spese del loro amico calciatore del Newcastle. Una fonte interna al locale ha dichiarato al The Sun che Trippier è stato un cliente del locale in passato “ma questa fattura è stata presentata da alcuni ragazzi che conosce a Gateshead. Lui non c’era, sembra che gli abbiano voluto fare una scherzo. Chissà poi chi ha pagato veramente il conto”.

Non è certo un periodo allegro per il terzino inglese. Alla fine del 2024 si è separato dalla moglie Charlotte che si è trasferita a 200 miglia dall’altra parte del paese per iniziare una nuova vita con i loro figli. La stagione attuale, ormai prossima alla conclusione, è stata segnata da più ombre che luci a causa di diversi infortuni, nonostante per i Magpies sia stata una grade annata: vittoria della Carabao Cup contro il Liverpool e qualificazione alla prossima Champions League che è ancora nelle loro mani. Ma lui non è mai stato protagonista sul campo, proprio come non lo è stato nello strip club dove i suoi amici si sono dati alla pazza gioia.