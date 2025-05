Ci sono 23 candidati impresentabili nelle liste delle prossime elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, al termine dei consueti controlli sui candidati svolti dalla stesso organismo parlamentare in vista della elezioni comunali.

“Undici candidature”, ha spiegato Colosimo, sono risultate in violazione del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione. Altre dodici, invece, sono risultate in violazione del codice in quanto hanno ricoperto la carica di sindaco o componente di giunta nei cinque comuni sciolti per infiltrazione mafiose che ora tornano al voto. Dalle verifiche della Commissione Antimafia alle comunali di Genova non risulta nessun impresentabile.

Cinque nomi segnalati dalla Commissione riguardano il Comune di Taranto. Si tratta di Rossella Basile, della lista civica “Movimento Sportivo”; Mimma Albano, della civica “Noi Taranto”; Antonio Damiano Milella della lista “Democrazia Cristiana”; Rosario Ungaro, candidato con “Forza Italia” e Cataldo Renna, anche lui della lista “Forza Italia”.

“Anche durante questa tornata delle amministrative la Commissione parlamentare antimafia ha svolto i controlli sulle liste con gli stessi criteri dello scorso anno: tutti i capoluoghi di provincia e tutti i Comuni superiori ai 50mila abitanti e tutti i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. È un modo per continuare a chiedere alla politica liste pulite e maggiore attenzione quando si scelgono i rappresentanti dei cittadini”, ha spiegato la presidente della Commissione, Chiara Colosimo, a margine dell’annuncio dei nomi.