Schlein sul Nove: “Governo già silente sul dramma di Gaza, con Trump si è ammutolito del tutto” – Video

“Quello che sta succedendo a Gaza è inaccettabile da ogni punto di vista e bisogna fermare i crimini che sta compiendo il governo di estrema destra di Netanyahu”. Così Elly Schlein ospite di Che tempo che fa, sul Nove.

Parlando con Fabio Fazio, la segretaria dem ha ricordato il dramma che sta vivendo la popolazione palestinese che non riesce a ricevere gli aiuti umanitari. “Anche i palestinesi, come gli israeliani, hanno pieno diritto di vivere in pace e sicurezza in uno Stato – ha spiegato – Un’ultima cosa: di fronte a quello che sta accadendo, chiediamo nella mozione anche un embargo totale di armi da e verso Israele”. “Noi ci rendiamo conto che abbiamo un governo italiano che se già prima era silente sul dramma di Gaza, da quando è arrivato Trump si è ammutolito del tutto – ha concluso – Noi crediamo che questo tradisca la tradizione diplomatica del nostro Paese, che è sempre stato attento alla questione palestinese e si è sempre battuto per la soluzione due popoli e due Stati”.