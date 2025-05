Ore di ansia in Brasile per l’ex difensore dell’Inter e della Seleção, Lúcio, ricoverato in terapia intensiva a seguito di un incidente domestico. Il 47enne ex campione del mondo 2002 è stato trasportato venerdì in un ospedale privato di Brasilia con diverse ustioni sul corpo. A riportare la notizia sono stati i media brasiliani, che parlano di un episodio domestico ancora avvolto nel mistero.

Il comunicato ufficiale dell’ospedale infatti non ha fornito dettagli precisi sull’accaduto, ma ha confermato che Lúcio è cosciente, in condizioni stabili e sotto stretta osservazione medica. “Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni”, si legge nella nota diffusa alla stampa. Nelle prossime ore l’ex calciatore verrà trasferito in un altro centro medico privato, sempre nella capitale brasiliana.

Chi è Lucio, la carriera

Lucimar Ferreira da Silva, noto a tutti come Lúcio, è stato uno dei difensori più forti degli anni 2000. Nato a Planaltina nel 1978, ha vestito maglie prestigiose come quelle di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Inter e Juventus, prima di chiudere la carriera in patria. Con la Nazionale brasiliana ha conquistato il Mondiale del 2002 in Corea e Giappone e vinto due Confederations Cup (2005, 2009), collezionando 105 presenze. Con l’Inter di Mourinho ha vinto il Triplete nel 2010.