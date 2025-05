“Non sempre andavamo d’accordo”: in un video del 2023 Prevost parla di Bergoglio

“Non in tutti gli incontri andavamo sempre d’accordo”. Era il 2023 e a dirlo, in un video che è tornato a circolare dopo la sua elezione a Pontefice, era Robert Francis Prevost. A rilanciare le sue parole su X è stato l’account “Silere non possum”.

“Conoscevo Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires”, disse Papa Leone XIV in occasione dei 10 anni di pontificato di Francesco. “E a suo tempo, dato che io ero generale degli agostiniani, lo avevo incontrato varie volte. E quando fu eletto, io dissi ad alcuni confratelli: ‘Bene, questo sta molto bene e grazie a Dio io non sarò mai vescovo sempre’. Non dirò il perché, ma diciamo che non in tutti gli incontri andavamo sempre d’accordo“.

In un passaggio successivo del video, Papa Leone XIV ricorda l’insperata nomina a vescovo, nel 2015, della diocesi di Chiclayo, voluta proprio da Bergoglio: “Lo invitai a presiedere la messa di apertura del Capitolo Generale degli Agostini il 28 agosto 2013. Tutti mi dicevano: ‘Il Papa non l’ha mai fatto, non accetterà’. Accettò e celebrò la messa nella Chiesa di Sant’Agostino, dov’è la tomba di Santa Monica. (…) In quell’occasione mi disse ‘Adesso riposa’, e io ‘Grazie Santo Padre, spero di riposare’. Mi lasciò per mesi e poi mi nominò vescovo di Chiclayo. Non so quando è venuta la parte del riposo, ma eccoci qui”.

“Questi otto anni – continua Prevost ripercorrendo gli otto anni in Perù prima della chiamata a Roma col ruolo di prefetto del Dicastero per i Vescovi nel 2023 – sono stati davvero di grande formazione, educazione personale. Ho sentimenti contrastanti e il Papa lo sa. Avrei preferito restare a Chiclayo ma uno deve obbedire a ogni età della vita e di nuovo ringrazio il Santo Padre per questa grande fiducia nei miei confronti. Grazie per tutto, il Perù resterà sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere”. Al Perù Prevost ha dedicato un altro sentito ricordo in occasione del suo primo discorso dalla loggia delle Benedizioni lo scorso 8 maggio.