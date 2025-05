Tifosi cadono dalla curva Maratona: partita sospesa. Cosa è successo durante Torino-Inter

Attimi di paura all’inizio di Torino-Inter, gara valida per il 36esimo turno di Serie A che è stata vinta dai nerazzurri per 0-2 i quali si sono così portati a un solo punto dal Napoli capolista. Il match è stato infatti interrotto dopo il primo minuto di gioco su esplicita richiesta dei tifosi granata che riempivano la curva Maratona. In un primo momento si pensava che un tifoso avesse accusato un malore, ma i supporters del Toro stavano chiedendo con veemenza aiuto per un’altra ragione. Come raccontato da Dazn, la richiesta di stop temporaneo è arrivata perché due tifosi erano caduti dagli spalti.

Asllani (autore del secondo gol dell’Inter) stava per battere un calcio d’angolo, ma dagli spalti è arrivata un grido d’aiuto. A quel punto, l’arbitro La Penna ha interrotto la gara e si è diretto verso le panchine delle due squadre per spiegare cosa stava succedendo. La Gazzetta dello Sport ha raccontato che il motivo della caduta sta nel cedimento di una parte di una balconata della curva granata. Il quotidiano ha anche riportato che uno dei due tifosi caduti è rimasto completamente illeso, decidendo persino di rimanere allo stadio per guardare l’incontro. L’altro, è stato invece trasportato in codice giallo all’Ospedale Mauriziano di Torino. Nelle prossime ore, le forze dell’ordine indagheranno sui motivi che hanno portato al crollo della struttura.