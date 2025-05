Castello medievale con vista sull’Appia antica in vendita a Genzano. Ma i consiglieri chiedono l’intervento del Comune

Non è propriamente consueto avere la possibilità di entrare in possesso dei resti di un castello medievale e di quelli di una villa di età romana. Peraltro in posizione estremamente panoramica. Su una piccola altura, in uno dei rari frammenti di paesaggio del territorio di Genzano di Roma, scampato all’urbanizzazione. Per questo l’annuncio pubblicato sul portale della Real Casa Immobiliare non è passato inosservato. Anche se l’iniziale riferimento ad un “Terreno agricolo di 158.952 metri quadrati in Via Appia Vecchia a Genzano di Roma, in vendita ad un prezzo di 199mila euro”, non lascia immaginare la straordinarietà dell’operazione. Per farlo è necessario soffermarsi sulla descrizione nella quale si spiega tutto.

In quella striscia di terreno, affacciato sulla via Appia Vecchia che ricalca il tracciato della Via Appia antica, si sovrappongono testimonianze architettoniche e materiali di grandissima rilevanza. Peraltro ampiamente note e documentate da tempo. A partire dalle rovine del castello duecentesco di San Gennaro. Del quale rimangono nonostante il lungo stato di abbandono e l’azione della vegetazione infestante, quasi per intero il recinto in blocchetti parallelepipedi di peperino con le caratteristiche torri quadrangolari. Il castello presumibilmente realizzato dalla famiglia degli Annibaldi nel XIII secolo, venne parzialmente distrutto dai Veliterni nel 1303 e quindi abbandonato. All’interno del recinto le strutture più antiche. Di età romana. Una massiccia platea in opera cementizia con grandi scaglie di selce, di dimensioni tali da permetterne la vista anche dalla strada sottostante. Appoggiati ad un lato della costruzione ci sono almeno due ambienti voltati, paralleli tra loro, realizzati in opera reticolata. Aldilà della loro interpretazione funzionale, ancora dibattuta, appare plausibile, anche considerando alcuni blocchi parallelepipedi riutilizzati nel recinto del castello, riferire i resti ad un impianti in vita almeno tra l’età repubblicana e la prima età imperiale. Nel terreno ai lati del castello, delimitato da due modesti corsi d’acqua affiorano grandi quantità di frammenti ceramici, anche di età romana, oltre a diversi basoli stradali e blocchi parallelepipedi.

Insomma gli oltre 158mila metri quadrati in vendita costituiscono a tutti gli effetti un’area archeologica, senza necessità di ulteriori indagini. Un’area archeologica nella quale, nonostante alcuni abusi edilizi realizzati sulla struttura in scaglie di selce da abitanti occasionali in epoca recente, il paesaggio naturale ha conservato le sue peculiarità. Proprio per questo meraviglia che la questione della vendita non abbia attirato l’attenzione che merita.

“La rilevanza storica e culturale del luogo, unita alla sua posizione strategica lungo l’Appia Antica, lo rende un bene potenzialmente preziosissimo per lo sviluppo culturale e turistico del nostro territorio”, hanno scritto in una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario nel quale discutere il possibile acquisto da parte del Comune – il sindaco è Carlo Zoccolotti, sostenuto dal centrosinistra – del terreno, i consiglieri di opposizione Pierluigi Rosatelli, Flavio Gabbarini, Rosario Neglia e Cristian Di Veronica. Un tentativo ammirevole. Se non altro per tutelare l’area. Perché non abbiano finora scelto di occuparsene, almeno ufficialmente, la Regione e il Ministero della cultura, non è noto. Ma non può non sorprendere. Anche in considerazione del fatto che tra i tratti di Appia antica, dichiarata Patrimonio dell’Unesco lo scorso agosto, non c’è tra gli altri quello tra Genzano e Velletri. Insomma quello nel quale è incluso il Castello di San Gennaro. Che avrebbe davvero bisogno di essere messo in salvo, togliendolo se non altro all’abbandono. E a quel che sembrerebbe desumersi, dall’indifferenza della quasi totalità delle istituzioni.

(nella foto: scorcio dell’Appia antica. Immagine d’archivio)