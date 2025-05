Referendum, La Russa in controtendenza rispetto al centrodestra: “Penso che andrò a votare”. Tajani: “Quesiti sbagliati”

Al termine del question time in Senato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagna all’uscita da Palazzo Madama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A La Russa chiediamo se andrà a votare l’8 e 9 giugno prossimi per i cinque referendum. “Penso di sì, penso che andrò a votare, ci sto riflettendo, però chi non vota esercita un suo diritto di non votare”. Chi ha già detto e, di fatto, dato indicazione di non votare è proprio Fratelli d’Italia. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dribbla la domanda se andrà a votare. “C’è tempo; non è questo il tema di oggi”. Tra chi dichiara apertamente che non andrà a votare c’è il capogruppo dei senatori della Lega Massimiliano Romeo. La ministra Eugenia Roccella: “Non andrò a votare. È fondamentale non andare, perché non andare significa da cittadino-elettore ritenere che quel quesito non si doveva neppure porre”. Facciamo notare alla ministra che i quesiti sono cinque e non uno solo. “Sto parlando in modo generale. Votare sì, votare no o non votare sono tutte opzioni legittime allo stesso modo” si congeda. “Io non vado a votare – afferma il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani – perché ritengo sbagliati quei referendum e non si risolvono i problemi con quei referendum”.