Nuova operazione a Gaza, proteste contro Netanyahu fuori dalla Knesset a Gerusalemme

Continuano le proteste in Israele a poche ore dall’approvazione del piano per espandere l’operazione militare a Gaza. Centinaia di persone, che contestano il governo del premier Benjamin Netanyahu, si sono radunate per un sit-in di fronte agli uffici del primo ministro a Gerusalemme. Anche gli ultraortodossi sono scesi in strada, bloccando il traffico nella zona di Kiryat HaMemshala e lungo via Sarei Israel nella Città Santa, per protesta contro l’obbligo di leva. La polizia ha arrestato alcuni attivisti e ha affrontato momenti di tensione con i dimostranti. La protesta è scoppiata dopo l’arresto di disertori presi all’aeroporto mentre cercavano di partire